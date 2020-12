L'ALLARME

PORDENONE Era la provincia che numeri alla mano sentiva di meno l'impatto della seconda ondata, quantomeno a livello di contagi. Ora è il principale focolaio della regione, con più di 800 casi ogni 100mila abitanti e soprattutto un aumento dei nuovi positivi sul totale che nell'ultima settimana sfiora il 20 per cento, distanziando i numeri di tutte gli altri territori del Friuli Venezia Giulia. E a spaventare è anche le similitudine con quanto sta accadendo nella porzione più orientale del Veneto, in particolare nella provincia di Treviso.

In provincia di Pordenone i numeri del contagio sembrano seguire maggiormente il ritmo dei casi in Veneto che quello proprio del resto del Fvg. È nelle ultime due settimane, infatti, che si è registrata l'impennata. Una progressione che non si può spiegare solo con l'esplosione dei focolai nelle case di riposo di San Vito (oltre 150 casi totali), Aviano e Pasiano. È sul territorio che sono aumentati i contagi, con un incremento vicino al 20 per cento su base settimanale. Un dato che rischia di riflettersi anche su un sistema ospedaliero - quello provinciale - già fragile in partenza e già saturato dai ricoveri che si sono accumulati nelle settimane di contagio normale. Nel Friuli Occidentale nella settimana tra il 2 e l'8 dicembre sono stati registrati 1.392 casi (un aumento del 25 per cento rispetto ai sette giorni precedenti), mentre nel periodo tra il 9 e il 15 dicembre le positività riscontrate sono state 1.280, per un aumento sulla base totale dei contagiati (da inizio pandemia) pari al 19,5 per cento. In provincia di Udine, il territorio più colpito sino a 15 giorni fa, ora l'aumento non arriva al 15 per cento, mentre a Gorizia e a Trieste ci si ferma rispettivamente al 12 e al 9 per cento. E anche il numero dei morti è aumentato più che nel resto della regione, pur non raggiungendo le cifre giornaliere (purtroppo sempre alte) della provincia di Udine. Tra il 2 e l'8 dicembre sono state 42 le persone ad aver perso la vita a causa (anche) del Covid, mentre nei sette giorni successivi i decessi sono stati 39. Negli ultimi 14 giorni, i dati sui contagi in provincia di Pordenone non sono mai scesi sotto le tre cifre ogni 24 ore, mentre in precedenza avevano superato i 100 casi solo in tre occasioni.

È lungo l'arco alpino, che l'incidenza del contagio è più elevata. Comuni come Claut, Cimolais, Erto e Casso e Tramonti di Sopra contano più di 27 attualmente positivi ogni mille abitanti. Preoccupa anche l'Hiterland pordenonese, dove l'indice sui mille abitanti non scende mai al di sopra degli otto attualmente positivi. Paesi come Fiume Veneto, Azzano Decimo e Porcia hanno tutti più di 100 cittadini contagiati. In città sono 436 su 50mila abitanti.

Quella del Pordenonese non è e non può essere una situazione isolata. La posizione del territorio, e la sua natura aperta alle relazioni con il Veneto porta gli esperti a pensare a una stretta comunicazione tra i casi che si registrano nelle province di Treviso e Belluno e quelli in aumento nel Friuli Occidentale. Le percentuali di incremento sono simili a quelle della Marca (16 per cento su base settimanale) e del Bellunese (15 per cento). Nei due territori che occupano gran parte del confine tra Veneto e Fvg l'incidenza è addirittura più alta, superando i mille contagiati ogni 100mila abitanti. La tesi più accreditata, dunque, è che il grande focolaio pordenonese sia in realtà una propaggine del cluster veneto.

