Protonterpia al Cro, verso l'appalto Ad Aviano sopralluoghi di 4 imprese

L'APPALTOPORDENONE Il bando per la gara d'appalto per la realizzazione della protonterapia al Cro di Aviano è in fase avanzata. La direzione generale dell'istituto ieri ha confermato che il bando sarà pubblicato a settembre. Intanto si è concluso uno dei passaggi cruciali del la fase preliminare alla pubblicazione. Sono quattro i colossi internazionali che producono e installano a tecnologia a protoni che hanno partecipato alla consultazione preliminare di mercato che è un passaggio propedeutico all'indizione della procedura per...