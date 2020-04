LE FABBRICHE

PORDENONE La cosiddetta Fase 2 dovrà attendere. Previste altre tre settimane di blocco per il sistema produttivo. E anche quelle fabbriche che si erano preparate con tutti i possibili accorgimenti per garantire la sicurezza sanitaria dei lavoratori dovranno tenere chiusi i battenti fino al prossimo 3 maggio. Sul territorio le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali (entrambe preoccupate di un prolungato stop produttivo ma attente alla salvaguardia della salute degli addetti) stanno cercando la strada per arrivare all'appuntamento della riapertura con le fabbriche il più possibile in sicurezza. Anche se in realtà la giornata di ieri è stata molto convulsa nell'attesa delle parole del premier Giuseppe Conte legate al decreto che sposterà in avanti la riaccensione delle macchine c'era già chi era pronto per riprendere con il 15 di aprile. Electrolux, per esempio, nell'attesa di capire cosa esattamente prevederà il decreto governativo nella serata di ieri ha allungato la cassa integrazione, inizialmente prevista fino a martedì prossimo, al 3 maggio per tutti gli addetti dello stabilimento di Porcia. Salvo per il personale della ricerca e sviluppo che continuerà a lavorare.

La strada che si sta mettendo a punto è quella di un protocollo territoriale tra Confindustria e sindacato che sia in qualche modo validato dall'autorità sanitaria territoriale. La preoccupazione delle categorie produttive sugli effetti dell'ulteriore fermata resta perà molto alta. Aspettiamo cosa dirà il decreto. Certo è sottolineava in serata il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti che vi è la necessità di rimettere in moto il sistema quanto prima avendo chiaro che va tutelata la salute di chi lavora. Dobbiamo scongiurare il rischio di passare dalla pandemia alla miseria economica. Il presidente Agrusti si spinge oltre: Chiederemo alla Regione un prospetto con i dati del numero dei contagi, esclusi quelli legati alla sanità e alle case di riposo, rilevati in particolare nelle aziende. Potrebbe emergere come i luoghi di lavoro possano dimostrarsi tra quelli più sicuri. Il giorno prima dalla Regione (evidentemente già si conosceva l'ipotesi del governo di prolungare il lockdown) era comunque arrivato un monito: E' opportuno intraprendere un percorso di riapertura graduale delle attività produttive purché ci sia un calcolo del rischio e un'adeguata rete di protezione sanitaria. Altrimenti il pericolo è di disperdere tutto quello fatto con sacrifici finora. Una linea prudenziale che seppure con alcune diverse sfumature è pienamente condivisa dai vertici delle organizzazioni sindacali pordenonesi. Questa strada fa presente il responsabile provinciale Cisl, Cristiano Pizzo è da noi pienamente condivisa e trova sponda nella Confindustria locale. Con la quale finora c'è stata grande collaborazione in quanto è chiaro a tutti che vanno in primo luogo tutelate le condizioni di lavoro e la sicurezza nelle fabbriche visto che che il virus non sparirà con il riavvio della produzione. Si sta perciò pensando a una specie di protocollo 2, un sistema di regole e di precauzioni che vada oltre il patto nazionale dei 13 punti siglato tra le parti sociali lo scorso 14 marzo. Un vademecum con regole chiare e precise basate anche sul supporto di strumenti e commissione medico-scientifiche che consenta una riapertura delle fabbriche nel rispetto delle garanzie sanitarie.

Una strada che proprio a Pordenone rispetto ad altri territori regionali, per esempio a Udine dove si registra una forte tensione tra le categorie produttive e il sindacato potrebbe essere esplorata in anticipo. Anche perché ci sono dei modelli ai quali potersi ispirare per costruire una piattaforma di sicurezza sanitaria negli stabilimenti. Alla Electrolux, per esempio, si erano adottate le misure di sicurezza (mascherine protettive per tutti, termoscanner all'ingresso, distanziamento sociale nei reparti e in mesa, sanificazione dei locali, turni di lavoro sfalsati per ridurre la presenza di operai e uffici svuotati dallo smart-working) anche con il visto degli esperti sanitari ben prima del 14 marzo, data che ha sancito il primo protocollo tra governo, categorie e sindacati. E ben prima del patto siglato nelle ultime ore del colosso dell'auto Fca e sindacati che tanto clamore sta riscuotendo.

