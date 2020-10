IL CASO

UDINE Il Friuli Venezia Giulia ha centrato l'obiettivo eradicazione dell'epatite C: è l'unica regione in Italia a elaborare un protocollo rivoluzionario per far emergere il sommerso. Una regione che ha ottenuto un grande risultato sfruttando l'ampliamento dei criteri di accesso operato dall'Aifa ai farmaci antivirali innovativi, garantiti a tutti i pazienti con epatite C cronica. «Finora sono stati trattati 3.200 pazienti spiega Pierluigi Toniutto, responsabile della sezione di epatologia e trapianto di fegato dell'Università di Udine Tra i 500 e i mille con diagnosi nota sono in attesa di ricevere il trattamento, mentre circa 800 sono guariti con le vecchie terapie». Una nota di merito va anche ai centri prescrittori, dato che il Fvg è una regione piccola, ma ne ha tanti: due a Udine, uno a Trieste, uno a Pordenone, uno a Tolmezzo e uno a San Daniele.

Mentre a livello nazionale il Fondo per i farmaci innovativi non viene utilizzato a sufficienza dalle regioni, non c'è un percorso diagnostico terapeutico assistenziale condiviso e molte regioni sono carenti sul fronte delle strutture autorizzate alla prescrizione e distribuzione degli antivirali, il Fvg si distingue per un innovativo protocollo a cui si sta lavorando. I numeri parlano chiaro: in regione si stima un totale tra 10/12mila pazienti positivi e il sommerso è il 50%. «Per lo più si tratta di over 55 precisa Toniutto mentre un 20% è over80, persone magari affette da altre patologie per cui il trattamento potrebbe essere difficile da eseguire».

«Il grosso dei numeri aggiunge Toniutto è nei pazienti in carico ai medici di medicina generale e ci stiamo impegnano con questa categoria di colleghi, sotto il cappello della Regione, per mettere in campo un protocollo dell'emersione». In buona sostanza si tratta di trasformare i medici di base negli attori principali, «in grado di identificare il paziente attraverso un percorso che cerchiamo di rendere veloce e snello. Noi, come unità epatologica e di trapianto siamo disposti a prendere in carico il paziente rapidamente e curarlo. È un documento innovativo a livello nazionale che mette il medico di base al centro come clinico che ha gli strumenti per identificare i pazienti che possono avere la malattia. Poi c'è lo specialista, a disposizione dentro un network veloce ed efficace che poi riconsegna al mmg il paziente guarito. È un protocollo rivoluzionario».

Spesso chi si trova davanti a una diagnosi di questo tipo non sa che iter seguire e questa incertezza può spaventare e far desistere dalla cura perché la strada effettivamente è lunga e a ostacoli «e si rischia di perdere il 40% dei pazienti per le troppe tappe burocratiche. In questo modo, invece c'è un percorso chiaro e la presenza della Regione è fondamentale. Entro il 2030 l'obiettivo è di eradicare totalmente l'epatite C. Oggi abbiamo a disposizione farmaci straordinari e per il trattamento s'impiega lo stesso tempo che ci vuole per curare un fungo su un'unghia, cosa che alcuni anni fa era impensabile».

L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA