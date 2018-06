CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROTEZIONE CIVILEPORDENONE L'esercitazione era annunciata, ma le forti piogge di questi giorni e anche di ieri mattina e l'innalzamento del livello del Noncello hanno fatto pensare a più di qualcuno che i volontari della Protezione civile facessero sul serio quando, ieri mattina, hanno occupato con i loro mezzi l'imbarcadero e parte del parcheggio Marcolin e si sono messi al lavoro per montare le paratoie sull'argine del fiume e per testare la risposta a un'alluvione come quella del 1966. Un'esercitazione, insomma, particolarmente realistica,...