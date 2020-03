PREFETTURA

PORDENONE La pressione sulla Prefettura, unita nei giorni successivi al lavoro svolto nel gruppo d'emergenza allestito in Municipio, ha dato i suoi frutti: entro la fine della settimana potranno ripartire due cantieri pubblici nel capoluogo. Si tratta delle opere di Hydrogea che riguardano la riqualificazione di via De Paoli ma soprattutto dei lavori in piazza Duca d'Aosta, dove il cantiere andava avanti a buon ritmo anche prima dell'emergenza. Lo ha annunciato ieri l'assessore Cristina Amirante. I lavori ricominceranno anche grazie alla fornitura di dispositivi individuali di protezione di cui saranno dotati tutti gli operai, i quali dovranno anche rispettare la distanza di sicurezza. Ma la notizia è una sola: una parte della città che lavora, in netto anticipo rispetto ad altri provvedimenti, ricomincerà a vivere già in settimana. Nei sette giorni successivi, invece, si potrà probabilmente riavviare anche il cantiere di via Roma, altro snodo nevralgico della vecchia stagione dei lavori.

LE MASCHERINE

Ieri è iniziata la consegna delle mascherine ai primi cittadini di Pordenone a cui il Comune ha scelto di recapitare il dono della Regione. Una decina di volontari la mattina e una decina il pomeriggio hanno provveduto alla distribuzione dei primi 2950 dispositivi. Da ieri è attivo il servizio di prenotazione dei farmaci tramite Whatsapp ad una delle tre farmacie comunali della città. Basta inviare un messaggio con il nome o la foto del medicinale e il numero di confezioni desiderate, oppure la foto della ricetta medica. Arriverà una risposta con l'indicazione del momento a partire dal quale sarà possibile ritirare le medicine. Per quanto riguarda invece il lavaggio e la santificazione delle strade, le basse temperature notturne impediscono ancora di portare a termine l'operazione. Si spera in un rialzo termico per venerdì.

L'ASSISTENZA

Il Comune, alle prese con l'individuazione delle fasce più povere della popolazione per poi elargire gli aiuti promessi dal governo, sta intanto avviando un'operazione di supporto psicologico al telefono. Lo ha annunciato ieri il sindaco Alessandro Ciriani. Per gli anziani in realtà questo servizio era già attivo, coordinato da tempo dall'area dei servizi sociali del Municipio. Ora sarà ampliato, per arrivare a comprendere anche i cittadini soli che stanno soffrendo di più durante la quarantena.

INIZIATIVE

Sul sito del Comune è pronto a comparire un modulo. Servirà ai commercianti autorizzati alla consegna della merce a domicilio. Gli esercenti lo possono compilare per comparire nella lista. Oggi alle 12, infine, minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus.

