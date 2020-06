(al.co.) Il peggio non è ancora passato. La Protezione civile ha diramato lo stato di allerta arancione per il rischio idrogeologico su tutta la regione, ad esclusione dell'area triestina. Considerate le previsioni meteo (temporali e piogge abbondanti) anche per la giornata odierna, saranno possibili innalzamenti dei corsi d'acqua, situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, oltre a locali interruzioni della viabilità. La criticità idrogeologica moderata è riferita, in particolare, alle zone di pianura e prealpine e alle aree dei bacini del Torre e del Natisone, già interessate dal maltempo di venerdì scorso. «Un nuovo fronte atlantico - spiega Arturo Pucillo, tecnico dell'Osmer-Arpa del Friuli Venezia Giulia si è abbattuto sulla nostra regione. Siamo davanti ad un periodo decisamente umido per questo inizio di giugno, una situazione d'instabilità meteorologica che perdurerà almeno sino a mercoledì. Prevediamo ancora piogge diffuse e abbondanti, con temporali anche forti». La Protezione civile mantiene lo stato di allerta. Le squadre comunali, che fanno riferimento alla sede centrale di Palmanova, sono pronte eventualmente per intervenire dove sia necessario.

