Protezione civile, la Regione sigla un accordo con l'Aipi

L'INTESAPORDENONE La Giunta regionale, su proposta del vice governatore con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, ha approvato una serie di convenzioni che verranno sottoscritte dalla Protezione Civile regionale e da alcune associazioni di volontariato operanti in Fvg. Per Riccardi la collaborazione con altre associazioni di volontariato ad altissima specializzazione è un modo per rafforzare le capacità di rete della Protezione Civile nei casi di interventi di emergenza, ma anche una necessaria integrazione di competenze che...