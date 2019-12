Protezione civile a caccia di giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROTEZIONE CIVILEPORDENONE Il primo obiettivo è trovare nuovi volontari per proseguire nella grande tradizione della Protezione civile regionale anche perchè l'età media attualmente è oltre i 60 anni. Possibilmente giovani. È quanto emerso, in estrema sintesi, dall'incontro dell'assessore Riccardi con un gruppo di studenti. «Abbiamo davanti a noi una grande sfida, quella di trasferire la cultura e i valori di protezione civile ai giovani, per fare in modo che questa straordinaria esperienza non si esaurisca con la nostra generazione. È...