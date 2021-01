Prorogate fino al 31 marzo dal Comune di Pordenone le agevolazioni fiscali per bar e ristoranti rispetto al raddoppio degli spazi esterni. Oltre a esentare i titolari dal pagamento della Cosap (la tassa sul suolo pubblico), allo stesso tempo l'estensione degli spazi esterni consente, o meglio consentirà (quando i locali potranno riaprire) il distanziamento tra i clienti. Per ora la proroga si spinge fino al 31 marzo ma la volontà del Comune è prolungarla per tutta l'estate, sempre che l'operazione risulti fattibile per le casse comunali. «L'intenzione sottolinea il sindaco Ciriani - sarebbe riconfermare anche l'esenzione della quota comunale Tari per le attività economiche (la quota restante è statale e non possiamo intervenire). Pur ricorrendo ai fondi nazionali, l'operazione nel 2020 è costata al Comune quasi 1 milione. Per riapplicare lo sgravio è necessario che lo Stato intervenga, in modo che gli enti locali non si dissanguino». Per l'assessore Loperfido «il Comune di Pordenone ha fatto e sta facendo tutto ciò che un Comune può fare per essere concretamente vicino agli operatori commerciali, specie in un momento in cui devono affrontare le difficoltà del Governo sui ristori». E rispetto all'appello lanciato dalla Fipe-Confcommercio di Pordenone ai sindaci sugli aiuti interviene Markus Maurmair. «Sono situazioni e richieste - replica il sindaco di Valvasone Arzene - che abbiamo ben presente, già dal primo lockdown. E in molti casi ancora prima della pandemia eravamo intervenuti con agevolazioni fiscali per la categoria. E anche gli sforzi economici fatti finora non sono stati indifferenti. Abbiamo già erogato assegni fino a 2mila euro per tutte le attività penalizzate in primavera. Ora stiamo dando incentivi, da 1.000 a 2.000 euro, riservati solo a bar e ristoranti. Forse più che ai Comuni bisognerebbe rivolgersi a Stato e Regione: i municipi faticano a togliere sangue dai sassi».

