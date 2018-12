Proprietari in ferie, ladri al lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FURTI NELLE CASEPORDENONE Ladri scatenati tra Natale e Santo Stefano. Approfittando dell'assenza dei proprietari, diversi sono stati i furti perpetrati in casa di cittadini che erano in vacanza o che si erano assentati per qualche ora. I malviventi, in particolare, hanno colpito tra Pordenone ed Azzano Decimo. Sugli episodi indagano carabinieri e polizia. Pressoché identifico il modus operandi: dopo aver forzato le porte di ingresso, sono entrati rubando contanti e piccoli oggetti di valore. Il bottino è di poche migliaia di euro. IN CITTÁA...