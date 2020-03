COMMERCIO

PORDENONE Ben venga la zona rossa estesa a tutta Italia ed eventualmente anche una chiusura totale per 15 giorni, purché ad assumere un atteggiamento di responsabilità siano tutti i cittadini, e non solamente gli esercenti. L'invito arriva dal presidente dell'Ascom Alberto Marchiori, che ieri ha riunito i rappresentanti delle categorie per fare il punto sulla situazione. L'associazione di categoria ha poi inviato agli iscritti una serie di cartelli con tutte le indicazioni del caso. La situazione è drammatica per la salute degli italiani commenta il presidente provinciale della categoria , anche se il nostro territorio è meno afflitto rispetto ad altri. Ma c'è da aspettarsi il peggio. E per arrivare che arrivi il peggio ben venga questa presa di posizione, da parte del Governo, di unificare l'Italia in una unica zona rossa e prendere dei provvedimenti che valgano per tutto il territorio nazionale. Non possiamo più scherzare, non possiamo più sottovalutare questa situazione. Inevitabili le ripercussioni sulle attività economiche, e per questo Marchiori ha confermato le richieste rivolte alle istituzioni, che auspica trovino presto risposta in un decreto: Abbiamo chiesto una cassa integrazione in deroga per il nostro mondo che non l'ha mai avuta. Abbiamo chiesto una moratoria da parte delle banche e dei finanziamenti per rimettere liquidità nelle aziende. Abbiamo chiesto ai Comuni e alle Regioni una detassazione, così come la chiediamo al Governo, perché non si può pensare di continuare a gravare sulle tasche di chi oggi non è in grado di guadagnare.

E mentre si discute di una possibile chiusura totale per 15 giorni, il presidente dell'Ascom la giudica un'ipotesi non così peregrina: molti dei nostri hanno già deciso di farlo. Noi non possiamo imporre nulla, sicuramente l'indicazione potrebbe essere un'indicazione corretta da seguire se tutti poi stiamo attenti, perché far chiudere le aziende e poi magari la gente va a riversarsi nelle piazze o in luoghi comuni ammassandosi non risolve sicuramente il problema. Serve molta responsabilità da parte di tutti i cittadini, e non solo dei nostri esercenti. Pensiamo positivo conclude comunque Marchiori , perché questa è una grande debacle per l'Italia, per il mondo intero, per l'Europa in primis. Da qui deve nascere una nuova Europa che elimini tutti gli euroscetticismi che finora ci hanno contraddistinto. Intanto ieri l'Ascom ha inviato alle categorie del terziario cartelli e vademecum con tutte le indicazioni da rispettare, come per esempio lo schema con la disposizione dei tavoli per i locali pubblici chiamati a garantire la distanza di un metro fra gli avventori.

