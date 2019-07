«Pronta la graduatoria, ora assumete»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Graduatoria pronta, ora si può assumere. È il monito lanciato da Gianluca Altavilla, segretario regionale del Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, dopo che l'Azienda per l'assistenza sanitaria 5 Friuli Occidentale ha pubblicato gli elenchi dei 445 infermieri che andranno a coprire posti liberi. La graduatoria dei 445 verrà utilizzata per le assunzioni con contratto a tempo determinato di infermieri che verranno applicati in Aas5 e al Cro di Aviano. «La parola d'ordine per la Destra Tagliamento è assumere commenta...