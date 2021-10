Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAPORDENONE Festa in sala Degan per le premiazioni dei bambini delle scuole primarie di Pordenone nelle quali è attivo il progetto Pedibus e ai quali era stato chiesto di rappresentare e spiegare con un disegno cosa sia per loro l'iniziativa.Sono stati premiati nove disegni di artisti singoli e tre lavori di gruppo, con la consegna delle creazioni al comandante della polizia locale Massimo Olivotto, per farne il filo conduttore...