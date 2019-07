Progetto del Comune: a settembre si potenziano i pedibus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PEDIBUSPORDENONE Il Comune potenzia i progetti Pedibus e Ciclobus, che permettono agli alunni di percorrere il tragitto casa-scuola a piedi (o in bici) in sicurezza, accompagnati da volontari. L'amministrazione comunale, con l'assessore alla Sicurezza Emanuele Loperfido e il comandante uscente della Polizia locale Stefano Rossi, che proprio oggi lascerà l'incarico e ha già annunciato l'intenzione di iscriversi a Piccoli passi, ha infatti firmato una convenzione con gli Istituti comprensivi della città e l'associazione Piccoli passi, per la...