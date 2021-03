Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAPORDENONE Sei istituti scolastici superiori del Friuli Venezia Giulia partecipano al progetto europeo Pulchra che incoraggia e sostiene gli studenti a indagare su questioni ambientali e di sostenibilità nelle loro città. In Italia il progetto è coordinato dall'Università di Udine che ha scelto di concentrare l'attività sulla sfida Rigenerare lo spazio urbano per connettere le persone in un ambiente sano. I sei istituti...