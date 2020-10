DROGA

PORDENONE Sono passati quasi due anni e mezzo dalla retata che liberò i parchi cittadini dai profughi-spacciatori. Al blitz contribuirono anche due infiltrati inviati dallo Sco di Roma, che riuscirono a conquistare la fiducia degli spacciatori e a mimetizzarsi tra i consumatori senza mai insospettire i protagonisti della capillare rete di spaccio. La giornata si concluse con oltre 20 tra arresti e misure cautelari. La maggior parte dei protagonisti è uscita di scena con un patteggiamento. E alcuni era rimasti coinvolti anche in episodi di tensione, come l'assalto alla pattiglia della Squadra Volante nei parcheggi del Bronx o il pestaggio davanti al kebab di via Mazzini con spranghe e catene. Ieri in Tribunale si è chiusa l'ultima tranche processuale con due condanne.

Gli unici ad aver affrontato il processo sono stati due pakistani richiedenti protezione internazionale. Sono Shahid Khan (30 anni) e Qamar Abbas (36 anni), difesi rispettivamente dagli avvocati Francesca Gobbo e Carla Panizzi. Ieri le loro posizioni sono state definite davanti al collegio presieduto dal giudice Iuri De Biasi (pubblico ministero Monica Carraturo). Accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ieri hanno ottenuto il riconoscimento della lieve entità del fatto, in quanto i giudici hanno riconosciuto che le cessioni di hascisc al parco Querini, pur ripetute nel tempo, erano di modica quantità. A entrambi si contestavano piccole cessioni di quantitativi di droga leggera compresi tra lo 0,5 e i 5 grammi.

Khan è stato condannato a 10 mesi di reclusione. Al coimputato è stata inflitta una pena di un anno e tre mesi.

