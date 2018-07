CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROFUGHIPORDENONE «Trovo fuori luogo la disponibilità del sindaco Ciriani a portare in città uno dei centri a carattere detentivo per i profughi in attesa di rimpatrio. È una scelta sbagliata in primo luogo per motivi legati ai costi di un'operazione del genere. Inoltre, il rischio è quello di portare in città una autentica bomba sociale. Un centro di quel tipo, chiuso e senza nessun tipo di integrazione, è difficilmente gestibile». Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani dà la disponibilità alla Regione a ragionare sul Cpr...