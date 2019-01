Professionisti introvabili, ospedali ormai ridotti all'osso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SITUAZIONE CRITICAPORDENONE Internisti, ortopedici, pediatri, medici d'urgenza e di medicina interna: è l'esercito degli introvabili in corsia. I numeri sono tutt'altro che confortati e, per quanto riguarda la Destra Tagliamento, il rischio in assenza di nuove assunzioni è che a rimetterci siano (ancora) i pazienti. Non solo. «La situazione all'interno dell'Aas5 è talmente critica osserva Pierluigi Benvenuto, sindacalista della Cgil sanità di Pordenone che medici e infermieri, sempre più spesso, vengano sottoposti a turni impegnativi e...