È quello del 25 marzo, l'orizzonte temporale da segnare in rosso per il termine della campagna di immunizzazione dedicata agli insegnanti e ai dipendenti non docenti del mondo della scuola nel Friuli Occidentale. Si parla ovviamente della prima dose (sufficiente secondo gli ultimi studi a proteggere dalle forme gravi della malattia), dal momento che per AstraZeneca il richiamo può essere effettuato anche dopo 12 settimane dall'iniezione numero uno. Ancora due settimane, quindi, e tutti gli insegnanti e i dipendenti della scuola pordenonesi che hanno aderito alla campagna vaccinale (l'adesione è stata molto alta) avranno completato il primo ciclo di immunizzazione. L'analisi comprende anche il personale con più di 65 anni di età, dal momento che l'uso di AstraZeneca è stato ufficialmente esteso a tutte le fasce anagrafiche. Lo stesso concetto vale per le forze dell'ordine, la cui campagna di vaccinazione sta volgendo al termine. I tempi, quindi sono stretti, perché di dosi di AstraZeneca ne sono arrivate anche ieri e ora diventa sempre più urgente capire con quali categorie si potrà proseguire la campagna di immunizzazione basate sul vaccino più semplice. In questo senso vale l'anticipazione di qualche giorno fa: l'indicazione che arriverà dal governo è quella di una rottura rispetto al concetto delle categorie, in favore di una progressione per fasce d'età a rischio. Dovrebbe arrivare quindi il via libera alla vaccinazione delle persone tra i 70 e i 79 anni, sino ad ora rimaste escluse dal programma ma estremamente soggette alle conseguenze peggiori del Covid. In Fvg sono più di 100mila e la campagna di massa potrebbe iniziare proprio da loro, magari contando anche sull'uso della Fiera di Pordenone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA