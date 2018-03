Procura senza personale, ci pensano Comune e Aas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIUSTIZIAPORDENONE Se il ministero non tende la mano alla Procura di Pordenone, sul fronte dell'organico arrivano in soccorso il Comune e l'Azienda sanitaria. Lo ha annunciato ieri il procuratore Raffaele Tito esprimendo tutta la sua gratitudine all'Aas di Pordenone e al sindaco Alessandro Ciriani. L'organico del personale amministrativo da tempo è in sofferenza: chi va in pensione non viene sostituito. La scopertura è del 10%, come ha sottolineato all'inaugurazione dell'anno giudiziario il presidente della Corte d'appello di Trieste...