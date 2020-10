Fascicoli d'indagine digitalizzati? In futuro sarà possibile farlo anche a Pordenone, grazie al Tiap (Trattamento informatico atti processuali), un applicativo sviluppato dal ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo, con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali. L'obiettivo è quello di digitalizzare il fascicolo scannerizzando gli atti o acquisendo file digitali. Questo semplificherà ricerche, consultazioni, stampe di interi fascicoli o di singoli atti. Ieri il procuratore Raffaele Tito e il sostituto Marco Faion hanno tenuto una riunione pratica-operativa riservata agli avvocati sulle modalità di consultazione telematica dei fascicoli delle indagini preliminari, la fase più delicata e segreta dell'attività degli inquirenti . La Procura ha fornito indicazioni sulle modalità di gestione del fascicolo e di accesso agli atti da parte dei difensori nel momento in cui avviene una discovery. La riunione di ieri pomeriggio è stata curata dall'Ordine degli avvocati e dalla Camera penale di Pordenone. Precede un appuntamento altrettanto interessante, previsto per il prossimo 23 ottobre, e che avrà come oggetto le nuove norme sulle intercettazioni telefoniche introdotte lo scorso anno. Oltre al procuratore Tito, interverrà il sostituto Andrea Del Missier.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA