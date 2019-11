CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROCESSOPORDENONE Legale rappresentante della A.S. Services 2, Nicola Mastropasqua, 40 anni, di Porcia, doveva rispondere per alcune fattispecie di bancarotta contestate dal procuratore Raffaele Tito in seguito al fallimento della società, dichiarato il 3 ottobre 2017. Ieri il procedimento penale è stato definito con un patteggiamento nell'udienza preliminare del gup Rodolfo Piccin. Gli avvocati Giulia Volpatti e Andrea Poletto hanno concordato con la Procura una pena di 1 anno e 11 mesi per bancarotta semplice, distrattiva e documentale. La...