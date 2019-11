CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROCESSOPERMESSO PREMIOMA LEI EVADEFermata dalla Polizia locale a bordo di una Renault Clio con targa croata in viale Dante, un sabato di inizio settembre di due anni fa, Sabrina Hudorovic, 28 anni, in seguito al fotosegnalamento in Questura risultò avere 31 alias e due ordini di carcerazione. Fu arrestata e denunciata per false generalità. Ieri a Pordenone è cominciato il processo per le false attestazioni. Quando è arrivato il momento del processo, in aula c'era soltanto il suo avvocato, Fabio Celant. Lei non poteva esserci, perchè come...