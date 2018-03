CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROCESSODUE CONDANNEPER I TELEFONI FALSISono stati condannati a 1 anno 4 mesi e 500 euro di multa i romeni Gheorghe Baiculescu (23 anni) e Costica Dumitru (36). Erano accusati di truffa (reato per il quale sono stati assolti) ricettazione e contraffazione di 21 telefonini. Si trattava di Samsung Galaxy, iPhone 6 e tablet. In un caso, nel febbraio 2015, tentarono di vendere un modello a Pordenone per 100 euro. Ieri la sentenza del giudice Iuri De Biasi; la vpo Beatrice Toffolon aveva concluso per una condanna a un anno e mezzo di...