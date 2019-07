CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROCESSOAGGREDÌ LO ZIOSEI MESI A MAX ZAGODavanti ai carabinieri avevano messo una pietra tombale su quattro anni di rapporti tesi: una remissione di querela reciproca aveva decretato la pace per i fatti che andavano dal 2012 al 2016. Ma il 13 febbraio 2016 Massimiliano Zago, detto Max, attore-designer di San Quirino che adesso vive e lavora in Germania, minacciò lo zio. Lo affrontò prima a casa e poi al Bar Sport. Non si limitò alle parole, lo colpì con pugni al viso e al petto, poi sferrò un calcio al cane della vittima. Sosteneva che...