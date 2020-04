IL TRIBUNALE

PORDENONE Processi a porte chiuse, accessi ridotti al minimo e massimo rigore per evitare focolai di Covid-19 nel palazzo di giustizia. Il presidente Lanfranco Maria Tenaglia, dopo aver recepito le indicazioni giunte dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria, ha riorganizzato gli uffici per partire con una sperimentazione di due settimane e suggerito al presidente Massimiliano Fedriga di sottoporre ai test sierologici anche magistrati e personale amministrativo. Come ci si dovrà comportare fino al 30 giugno lo si scopre leggendo un provvedimento di oltre venti pagine che ha pubblicato sul sito internet del Tribunale di Pordenone.

LE MISURE

Termoscanner, distanze, mascherine, gel disinfettanti e sanificazioni sono misure che Tenaglia ha adottato agli inizi dell'emergenza. Fino all'11 maggior l'attività resta di fatto azzerata, vengono garantite soltanto le urgenze e i procedimenti che riguardano detenuti. Dall'11 maggio al 30 giugno la giustizia pordenonese non potrà essere garantita nella sia pienezza. Il 90% del personale è in smart working, inoltre la capienza di uffici e aule non consente di ricominciare a pieno regime. In Tribunale si continuerà ad accedere, avvocati compresi, soltanto su appuntamento, mentre l'apertura degli uffici al pubblico resta sospesa.

UDIENZE

Sono soltanto due le aule risultate idonee: la De Nicola, che potrà contenere un massimo di 16 persone e la Trombino, massimo 14. Quindi si faranno al massimo due udienze al giorno. Nel settore penale la priorità verrà data ai processi con detenuti e con titoli di reato gravi (omicidio e tentato omicidio, casi di Codice rosso; ai procedimenti che devono essere soltanto discussi (compresi i riti abbreviati) e sentenziati, ai patteggiamento e alle messe alla prova. L'obiettivo è infatti quello di ridurre al massimo la presenza di persone in aula; gli stessi detenuti parteciperanno ai processi in videoconferenza. In caso si renda necessaria la presenza di testimoni, sarà regolamentato l'accesso. Dopo ogni udienza, inoltre, vi sarà una pausa di 10 minuti per consentire di sanificare aula e microfoni. Nel civile si procederà con e udienze telematiche cercando di ridurre al minimo le udienze.

CALENDARI

Tutte le udienze che non rientrano nei casi indicati, sono rinviate d'ufficio a dopo il 30 giugno. Questo comporterà uno stravolgimento delle agende di giudici e avvocati, con conseguenti ripercussioni sui tempi della giustizia, che a Pordenone sono sempre stati eccellenti. Verranno ricalendarizzate anche le aste: a dopo il 15 settembre quelle saltate tra il 9 marzo e 11 maggio; a dopo il 15 ottobre quelle che erano fissate tra 11 maggio e 30 giugno. Anche le udienze relative agli sfratti slittano a dopo il 30 giugno.

