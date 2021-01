Partenza prevista entro un mese per il treno che, lungo un percorso di 120 chilometri, collegherà l'Interporto di Pordenone con il Porto di Trieste, con la possibilità di trasferire quotidianamente su rotaia circa settanta container, ossia 30-35 in una direzione e altrettanti nell'altra. La lettera d'intenti siglata ieri fra Interporto Centro ingrosso di Pordenone, Confindustria Alto Adriatico e Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale prevede appunto la realizzazione di connessioni ferroviarie regolari di carico sulla tratta. Operativamente, il documento stabilisce che Confindustria Alto Adriatico e Porto di Trieste si facciano carico della promozione del servizio nei confronti delle aziende industriali, degli operatori logistici del territorio e delle compagnie marittime che scalano Trieste, stimando i flussi di carico che trovano origine e destinazione nell'area pordenonese e circostante. Da parte sua Interporto, in qualità di gestore istituzionale del nodo logistico, predisporrà il piano progettuale operativo e commerciale del servizio, individuando i soggetti da incaricare della sua realizzazione e del suo mantenimento regolare. Interporto si attiverà inoltre per individuare eventuali forme di sostegno dell'iniziativa nella fase di start-up del progetto. Le parti si impegnano infine a monitorare periodicamente l'andamento del progetto.

Il progetto apre l'operatività dell'Interporto che ha una vocazione europea e che vuole competere sul mercato perchè ha basi solide.

