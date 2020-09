Primo bilancio dopo la riapertura per 220 piccoli alunni e oltre 40 educatrici dei nidi pordenonesi Marameo, Babylandia, Giocomagico e Melarancia. Grazie all'esperienza maturata durante l'estate, le coop stanno gestendo questa nuova sfida attraverso piccoli gruppi di alunni e sanificando con costanza giochi e strutture.

Ricca e diversificata, inoltre, la proposta educativa in termini pedagogici: è incentrata in particolare sul rispetto dell'altro, delle differenze e sulla parità di genere. Le coop sono realtà prettamente al femminile, con donne che le hanno fondate e che sono direttamente socie-lavoratrici. Al momento non sono segnalate criticità, grazie anche alla collaborazione delle famiglie.

«L'attenzione per l'altro - ha commentato Luigi Piccoli presidente di Confcooperative Pordenone -, a partire da quelle dell'infanzia, sono una caratteristica intrinseca della cooperazione sociale: valori ed esperienze che in questa fase così particolare sono ancora più preziose. Stiamo lavorando per cercare una nuova normalità e le nostre cooperative sono impegnate con passione in questa missione».

Marameo, con sede a Cordenons, ha 3 socie e 2 educatrici. Ospita 15 bambini nel suo asilo nido. Babylandia gestisce i due nidi Manine e piedini in via Prasecco e Manine e piedini 2 in via Cotonificio, sempre a Pordenone. In totale 38 alunni seguiti da 8 educatrici.

Giocomagico gestisce il nido d'infanzia privato in via San Simone 2 a Prata.

Melarancia è composta da 30 socie-lavoratrici. Accoglie giornalmente 150 bambini nelle sue sedi.

