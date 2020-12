LA CAMPAGNA

PORDENONE «Che emozione». Due parole quasi urlate nel silenzio di una stanza piccola ma carica di sensazioni come quella del padiglione H dell'ospedale, area trasfusioni. Alle 13.09, il primario di Pronto soccorso di Pordenone, Laura De Santi, imbocca la sua strada per l'uscita dall'incubo. È la prima siringa a bucare il braccio di un medico al Santa Maria degli Angeli: il vaccino anti-Covid della Pfizer è arrivato solo da qualche ora, ne seguiranno altri 210 in tutta la giornata. Le fiale, scortate dalla squadra operativa di soccorso, hanno viaggiato di notte, e ieri all'alba erano già a Pordenone. Circa tremila in tutto, protette da polizia, carabinieri e Guardia di finanza di fronte al padiglione H dell'ospedale.

LA GIORNATA

Michele Chittaro, direttore sanitario del Santa Maria degli Angeli di Pordenone e coordinatore regionale del piano vaccini, ha assistito alle prime battute della svolta verso la progressiva vittoria sulla pandemia. La procedura impostata è semplice: si arriva al padiglione con in mano la prenotazione, si attende il turno, si presentano le carte e l'anamnesi medica. Poi scatta l'iniezione (i vaccinatori sono cinque e lavorano contemporaneamente), il tutto dura pochi secondo. Seguono 15 minuti di sorveglianza medica, poi tocca ad altri cinque. «Continueremo tutti i giorni feriali - spiega ancora Chittaro - al ritmo di 350-400 persone dalle 13 alle 20. Già la prossima settimana avremo altre dosi». Ieri è toccato alla componente più esposta di tutto l'ospedale, cioè il Pronto soccorso. «Un'adesione altissima - è stato spiegato -, oltre le aspettative». Si parla già dell'80 per cento, un'immunità di gregge situata nel tempo e nello spazio, che bisognerà replicare anche tra la popolazione generale. «Oggi - ha detto il direttore generale dell'AsFo, Joseph Polimeni - iniziamo a proteggere la prima linea che combatte contro il virus. L'organizzazione è perfetta, è un giorno importante».

LE TESTIMONIANZE

«Per noi - spiega la dottoressa De Santi dopo l'iniezione - questa è una giornata storica, emozionante, che aspettavamo con ansia. Vi dico, da dottoressa, che questa sarà la svolta verso la nostra amata normalità. Noi vediamo tutti i giorni gli effetti di questa malattia. Vaccinarsi è un dovere di tutti e per tutti. Ai no-vax voglio dire una cosa semplice: lavoriamo per curare il Covid da marzo, vediamo pazienti morire, perdere l'ossigeno, il tutto in isolamento dai propri cari. Negare l'efficacia di un vaccino, soprattutto oggi, è semplicemente folle». In attesa invece c'è Fabiana, altra dottoressa del Pronto soccorso. Risponde a una domanda scomoda: «I medici che non si vaccinano? Sono pochissimi, ma dovrebbero tornare all'università e rifare la laurea. Oppure cambiare lavoro».

IL PROGRAMMA

Partenza lanciata per le richieste di vaccini in Fvg: nell'arco di 48 ore ne sono stati infatti prenotati ben 13.379. «L'elevata mole di adesioni - commentano Fedriga e Riccardi - rappresenta un segnale incoraggiante che testimonia la fiducia riposta dalla popolazione». Nel dettaglio, le prenotazioni sono state 4.008 nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi), 4.554 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) e 2.310 nell'Azienda sanitaria Friuli Centrale (Asfo). Per quel che riguarda la suddivisione in categorie, gli infermieri del Sistema sanitario regionale rappresentano il 24,6% delle prenotazioni finora effettuate, gli altri operatori il 18% e i medici il 16,4%. Ieri le vaccinazioni in Fvg sono state circa 700,a cui si sommano quelle del 27 dicembre (265). Per oggi la previsione è quella di vaccinare altre 997 persone.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA