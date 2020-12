L'ACCELERAZIONE

PORDENONE Le prime dosi addirittura entro la fine dell'anno, tra Natale e San Silvestro, probabilmente con i cittadini del Friuli Venezia Giulia chiusi in casa ma in parte rincuorati dall'arrivo della contraerea. La Regione si prepara infatti ad avviare la campagna di vaccinazione anti-Covid non più solo il 14 gennaio, ma prima della fine del maledetto 2020. Lo ha annunciato ieri il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, al termine dell'incontro telematico con il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.

URGENZA

«L'ipotesi del piano vaccinale presentato dal governo, con una previsione di inizio nei primi giorni di gennaio che potrebbe essere anticipata a fine anno, vede già pronte le nostre strutture regionali e ci auguriamo un'alta adesione. Ci siamo già dotati di frigoriferi per la conservazione delle dosi vaccinali - ha ribadito Fedriga - e identificato i siti dove effettuare le vaccinazioni; auspichiamo un'ampia partecipazione al vaccino la cui somministrazione partirà dagli operatori sanitari, sociosanitari e dagli ospiti delle strutture residenziali per anziani. Dal canto suo il vicepresidente Riccardi ha sottolineato come «la macchina è partita e attendiamo le disposizioni in termini di tempi e numeri di dosi vaccinali disponibili da parte del governo; i nostri 5 siti sono disponibili e l'anagrafe della volontarietà sta partendo».

L'ITER

Ieri sono arrivati, proprio a Pordenone (nei magazzini dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute), i frigoriferi ad alta tecnologia che dovranno mantenere i vaccini dell'americana Pfizer a -80 gradi. Questo fine settimana verrano installati nei 5 siti dove effettueremo le vaccinazioni. In provincia, le dosi iniziali saranno iniettate al personale sanitario (solo a inizio gennaio si passerà alle case di riposo) proprio in ospedale a Pordenone, uno dei cinque siti individuati per la prima fase dell'operazione. Non ci saranno altri poli abilitati, quindi anche i medici e gli infermieri degli altri ospedali della provincia dovranno recarsi al Santa Maria degli Angeli. La Regione ieri ha inviato alle Aziende sanitarie la richiesta finalizzata alla fornitura degli elenchi che contengono i nominativi del personale sanitario. «Ma attendiamo ancora la validazione del vaccino da parte dell'Ema, l'agenzia europea - ha spiegato Fedriga - dopodiché potremo far firmare a tutti il consenso informato sulla base del bugiardino allegato al vaccino della Pfizer». Toccherà poi ai Dipartimenti di prevenzione provvedere alla vaccinazione dei colleghi.

LE QUOTE

La prima tranche di vaccini destinata al Friuli Venezia Giulia consisterà in 50.094 dosi del prodotto Pfizer. La Regione aveva inserito nel documento inviato al governo una richiesta per 56mila persone. Da Roma però, per tutti i territori, partiranno forniture leggermente inferiore, dal momento che non ci si attende un'adesione del 100 per cento, anche se le ultime stime parlano di una ritrovata volontà di vaccinarsi da parte del personale sanitario. Nei primi mesi del 2021 si procederà alla seconda tranche di vaccini, sempre della pfizer, destinati ad altre categorie a rischio come anziani e forze dell'ordine. Successivamente si attenderanno anche le fiale del vaccino prodotto da Moderna, che può essere conservato a temperature meno rigide.

M.A.

