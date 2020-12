VERSO LE ELEZIONI

PORDENONE Lavori in corso nella coalizione di centrosinistra, con il Pd cittadino che ha aperto le porte agli alleati: giovedì 17 dicembre si è infatti tenuta, in via telematica, l'assemblea del circolo Pd di Pordenone, alla quale hanno partecipato anche il candidato sindaco Gianni Zanolin e i rappresentanti della coalizione che lo sostengono: Marco Salvador per le liste civiche, Samuele Stefanoni per il Movimento 5 Stelle e Maurizio Zamuner per Articolo 1. Un ingresso, quest'ultimo, avvenuto praticamente alla vigilia dell'assemblea, dopo una serie di incontri. Quanto alle civiche, al momento si tratta delle tre presenti in Consiglio - Pordenone 1291, Il fiume e i Cittadini -, che stanno lavorando in direzione dell'unità, ma la porta della coalizione resta aperta alla formazione di altre civiche.

Manifesta soddisfazione dopo l'assemblea il segretario del circolo cittadino del Pd Marco Cavallaro, l'assemblea è stata partecipata e mostra un partito vivo e coeso, pronto a fare la sua parte nella competizione elettorale. Anche gli interventi dei rappresentanti della coalizione - continua Cavallaro - hanno rispecchiato una forte condivisione sulla visione della città e sulle linee presentate nella conferenza stampa con la quale è stata ufficializzata la candidatura di Gianni Zanolin, con le forze che lo sostengono.

Diversi sono stati gli interventi degli iscritti che hanno messo in evidenza la condivisione del percorso intrapreso dalla segreteria del partito e che hanno sottolineato aspetti importanti per la costruzione del programma elettorale: dall'attenzione ai giovani e all'innovazione, dall'urbanistica alla scuola, fino alla sanità e il welfare. Anche il segretario provinciale del Pd, Giorgio Zanin, è intervenuto all'assemblea sottolineando la positività dell'operazione politica fatta a Pordenone, con le forze del centrosinistra assieme al Movimento 5 Stelle, che si conferma laboratorio di idee e prospettive e può essere riferimento in questo per il territorio. Il candidato sindaco Zanolin ha ascoltato con attenzione e interloquito proficuamente con il circolo.

Il clima positivo e la disponibilità all'ascolto e la collaborazione di tutte le parti - conclude Cavallaro - prefigura un lavoro che sarà fruttuoso e importante per la città, anche e soprattutto in prospettiva non solo elettorale ma di costruzione di un campo progressista che accompagni Pordenone e i pordenonesi verso il 2030, con una importante agenda di transizione digitale, transizione verde e ripensamento del welfare della città.

