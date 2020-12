PRIMI INCIAMPI

PORDENONE Dopo la giornata simbolo del Vax-day a Palmanova la campagna per immunizzare il personale sanitario e gli ospiti delle case di riposo incontra già i primi ostacoli. Un intoppo è legato al personale che dovrà vaccinare i colleghi e gli anziani nelle residenze. Un nodo non di poco conto. Come era prevedibile, visti i tempi del bando nazionale per reclutare i medici e gli infermieri vaccinatori che scade oggi e che dunque richiederà diverso tempo prima dell'invio del nuovo personale nelle regioni. Nel frattempo ciascuna Azienda sanitaria dovrà arrangiarsi: si stanno infatti cercando volontari tra infermieri e medici dei reparti ospedalieri e dei distretti.

NO DIPARTIMENTO

La volontà del direttore sanitario dell'Asfo Michele Chittaro (che è anche coordinatore regionale proprio della campagna vaccinazioni anti-Covid) è di non coinvolgere il personale del Dipartimento di prevenzione in quanto già molto oberato. Il personale per costituire i pool di vaccinatori (dovranno essere formati da 5 tra infermieri e assistenti sanitari e un medico) sarà reperito probabilmente negli ambulatori ospedalieri e distrettuali. Ma ancora queste squadre non sarebbero costituite. Ciò che è sicuro è che i vaccini si effettueranno in ospedale (nell'area dedicata ai prelievi, nei sotterranei del padiglione A del Santa Maria degli Angeli) probabilmente da domani, anche se era stata ipotizzata la data del 4 gennaio. La Regione però aveva annunciato l'arrivo di circa 10 mila dosi per oggi e l'avvio anticipato delle operazioni. In ogni caso, ci saranno le fiale (almeno una prima tranche) ma il rischio è che manchino i vaccinatori. I moduli per il consenso informato e per la scheda anamnestica sono scaricabili dal sito dell'Asfo già da ieri pomeriggio. Intanto ieri alle 19,30 l'assessore alla Salute Riccardi ha comunicato che nel pomeriggio erano già state raccolte 1.700 prenotazioni (561 a Pordenone) da parte di addetti sanitari, una parte al Cup ma molte di più nei reparti degli stessi operatori. La prenotazione potrà essere effettuata anche tramite il Cup web, i callcenter e le farmacie.

CASE DI RIPOSO

E non sono poche le difficoltà denunciate ieri dagli operatori delle case di riposo. Per oss, infermieri o amministrativi (spesso dipendenti di cooperative) dei centri per anziani la prenotazione del vaccino (da farsi anche per loro in ospedale) sarà obbligatoria passando attraverso il Cup. Ma allora serve l'impegnativa e la richieste del medico? Ma non sarebbe più semplice se il personale venisse vaccinato dalla squadra che dovrà recarsi per vaccinare gli anziani ospiti? Erano queste le domande che ieri per l'intera giornata venivano sottoposte ai vertici delle case di riposo da parte degli addetti. Non mancano dubbi anche per gli stessi ospiti. Ieri mattina la Regione ha inviato un avviso a tutte le residenza invitandole e presentare tutte le schede relative agli ospiti entro il 10 gennaio. È necessaria la firma dell'anziano (o dell'eventuale tutore) per il consenso informato. Un passaggio che, in molti casi per le ovvie difficoltà, richiederebbe la presenza di un familiare, cosa molto difficoltà viste le limitazioni Covid. Si teme, insomma, che la burocrazia possa rallentare le procedure. «Per il vaccino anti-influenzale non è mai stato richiesto il consenso informato», sottolineava ieri un dirigente di una casa di riposo.

D.L.

