L'OPERAZIONE PARALLELA

PORDENONE «Questo momento rappresenta per noi il riconoscimento per un lavoro pericoloso, che abbiamo svolto in tutti questi mesi senza mai fermarci. Il vaccino servirà a rafforzare la macchina della giustizia. Abbiamo avuto il timore che il Tribunale potesse finire in quarantena e abbiamo dispiegato tutti i mezzi per evitarlo. Ora ci sentiremo più sicuri. Vacciniamoci e iniziamo a chiudere questa brutta pagina della nostra vita». Con queste parole, il procuratore della Repubblica di Pordenone, Raffaele Tito, ha di fatto inaugurato la campagna vaccinale dedicata al Tribunale cittadino, scattata ieri al Distretto sanitario di Pordenone, in via Piave. Tito è stato anche il primo vaccinato della giornata, un giorno dopo il suo 65mo compleanno. «La mia età mi aveva fatto preoccupare, ma vaccinarsi è la scelta giusta», ha concluso. Il Tribunale di Pordenone è tra i primi di tutta Italia a ricevere il trattamento con il siero di AstraZeneca. Il secondo vaccinato è stato il presidente Lanfranco Maria Tenaglia: «È un momento importantissimo per uscire dall'emergenza - ha detto -: i vaccini sono efficaci e sicuri. In Tribunale l'adesione tocca il 90 per cento, con circa 110 persone pronte a ricevere la propria dose». Era presente anche il direttore generale dell'Azienda sanitaria, Joseph Polimeni. Le vaccinazioni, dedicati a magistrati e dipendenti del Tribunale, saranno completate in tre giorni.

IN QUESTURA

Si è quindi conclusa la prima fase della somministrazione del vaccino a favore di 342 appartenenti alla Polizia di Stato, ai vigili del fuoco, alla Prefettura di Pordenone. Vaccinati anche i primi sette agenti della polizia locale di Pordenone, tra cui il comandante Massimo Olivotto. Il questore Marco Odorisio nel ringraziare il dirigente dell'ufficio sanitario Maria Chiarelli e le sue infermiere per la preziosa opera di protezione riservata alle donne e uomini che quotidianamente sono al servizio della comunità ha sottolineato come la Questura a sua volta abbia al suo interno un presidio sanitario che, in affiancamento all'Azienda sanitaria di Pordenone sta rendendo il proprio contributo alla fase della vaccinazione massiva.

