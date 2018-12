Prima stretta sul veglione Vetro e lattine al bando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NATALE SICUROVeglione di Capodanno blindato, si inizia da un'ordinanza del sindaco Alessandro Ciriani. In attesa che la Prefettura recepisca le direttive sulla sicurezza sancite dal comitato per l'ordine e la sicurezza andato in scena al ministero dell'Interno, il Comune di Pordenone ha emesso due normative puntuali che si riferiscono ad altrettanti eventi che si svolgeranno in piazza XX settembre nel contesto delle manifestazioni natalizie. I PROVVEDIMENTIEntrambi i documenti firmati da Alessandro Ciriani riguardano la possibilità di...