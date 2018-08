Prigioniera dell'Arzino per salvare il cane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VAL D'ARZINOUna donna di Fiume Veneto e il suo cane sono stati tratti in salvo dai Vigili del fuoco e dagli uomini del Soccorso alpino, perchè erano rimasti bloccati in una forra lungo il corso del torrente Arzino, in località Curnila (tra Pielungo e San Francesco), in un tratto dove una volta entrati è praticamente impossibile risalire da soli.L'ALLARMEÈ stata una domenica movimentata, per la giovane donna fiumana e anche per il suo cane. Proprio per trarre in salvo il quattro zampe, che era scivolato nell'Arzino, si è a sua volta...