LE NUOVE CORSE

PORDENONE Il ritorno sui banche degli studenti delle superiori sarà garantito da un piano dei trasporti locali potenziato che vede l'aggiunta di quasi trentacinque tratte, oltre a quelle che tradizionalemnte Atap garantisce. La società regionale del Tpl sottolinea che il piano «ha l'obiettivo del trasporto degli studenti da scuola a casa e viceversa in piena sicurezza». I bus in arrivo potrebbero esssere diversi da quelli consuiti di Atap, ma tutti riporteranno sempre sul parabrezza il cartello identificativo della linea e il logo di Tpl-Fvg. A Pordenone via interna il tratto tra l'incrocio con via Amendola e via San Quirino sarà riservato esclusivamente ad autobus ed autorizzati dalle 13alle 13.45. Saranno istituite due fermate aggiuntive all'altezza del palazzetto dello sport e dell'uscita nord del liceo Grigoletti per evitare assembramenti. Da lunedì servizi aggiuntivi, per il polo scolastico di Pordenone, interessano le seguenti linee: Dardago-Fontanafredda-Pordenone, Maniago-Aviano-Roveredo in Piano-Pordenone, Meduno-Maniago-Pordenone, Fagnigola-Azzano Decimo-Pordenone, Pescincanna-Fiume Veneto-Pordenone, Spilimbergo-San Giorgio della Richinvelda-Zoppola-Pordenone, Cordovado-San Vito al Tagliamento-Casarsa-Pordenone, Brugnera-Tamai-Porcia-Pordenone, Sedrano-San Foca-San Quirino-Pordenone, Latisana-Morsano-San Vito al Tagliamento-Fiume Veneto-Pordenone, Portogruaro-Chions-Azzano Decimo-Pordenone, Motta di Livenza-Prata-Pordenone, Oderzo-Ghirano-Pordenone. Per il polo scolastico sacilese: Aviano- Polcenigo-Fontanafredda-Sacile, Polcenigo-Sacile-Pordenone, Pasiano-Prat-Sacile, San Vito al Tagliamento-Prata-Sacile. Per le scuole di Brugnera: Brugnera-Tamai-Porcia-Pordenone, Pasiano-Prata-Sacile, San Vito-Prata-Sacile. Polo spilimberghese: Spilimbergo-San Giorgio-Zoppola-Pordenone, Spilimbergo-Valvasone-Casarsa-San Vito al Tagliamnto, Tramonti di Sopra-Meduno-Sequals-Spilimbergo, Maniago-Sequals-Spilimbergo e Maniago-Sequals-Spilimbergo-Udine. Polo maniaghese: Meduno-Maniago-Pordenone, Trsmonti di Soprs-Medubo-Maniago-Pordenone, Maniago-Sequals-Spilimbergo, Maniago-Sequals-Spilimbergo-Udine. Polo scolastico sanvitese: Spilimbergo-Valvasone-Casarsa-San Vito al Tagliamento, Portogruaro-San Vito, San Vito-Pravisdomini-Motta di Livenza, Mott di Livenza-Codroipo. Una delle linee potenziate riguarda anche la tratta Portogruaro-Chions-Azzano Decimo-Pordenone.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

