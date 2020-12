PREVENZIONE

PORDENONE Il primo ospite ha varcato la soglia dell'hotel Best Western di Pordenone domenica: da allora è segregato in camera, deve cambiarsi le lenzuola da solo e riceve i pasti ritirandoli alla porta della sua stanza. È a suo modo protagonista di una svolta, perché senza quella sistemazione sarebbe stato costretto a trascorrere la quarantena in casa, senza il necessario distanziamento con gli altri conviventi. Da qualche giorno, quindi, è entrato effettivamente in funzione l'albergo sanitario a cui farà riferimento tutta la provincia di Pordenone. Ospita, va ricordato, solamente persone che sino a prova contraria sono negative al Coronavirus ma che sono entrate in contatto con cittadini contagiati. Le regole per il periodo della quarantena in albergo sono inserite nel contratto firmato con il Best Western dalla Protezione civile: i pasti, dalla colazione alla cena, devono essere serviti esclusivamente alla porta della camera, perché l'ospite non può abbandonare il luogo dell'isolamento; le lenzuola vengono cambiate ogni cinque giorni, ed è l'ospite stesso a doverle consegnare agli inservienti dell'hotel. Stessa procedura per gli asciugamani, che però vengono cambiati ogni due giorni. L'Azienda sanitaria monitora costantemente lo stato di salute dell'ospite in quarantena. Al momento al Best Western c'è solo un ospite, mentre la capienza dedicata agli isolamenti ammonterebbe a venti stanze. Le difficoltà che sta affrontando il Dipartimento di prevenzione per ora rallentano l'ingresso di altri cittadini.

Un capitolo a parte è quello che riguarda invece i veri e propri Covid hotel, cioè le strutture che dovrebbero ospitare pazienti positivi ma non bisognosi del ricovero in ospedale. Il primo bando, in provincia di Pordenone, è andato totalmente deserto: nessun albergatore al momento vuole ospitare positivi. Ora è il momento di una seconda procedura, ma se anche questa dovesse finire con un nulla di fatto, allora la gestione commissariale dell'emergenza, rappresentata da Domenico Arcuri, potrebbe intervenire d'imperio e requisire una struttura in provincia per sistemarvi i cittadini positivi al Covid.

