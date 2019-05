PREVENZIONE PORDENONE Due ragazzi in bicicletta affrontano la rotatoria tra viale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PREVENZIONEPORDENONE Due ragazzi in bicicletta affrontano la rotatoria tra viale Martelli e via Udine. Uno continua a girarsi verso la pantera della Squadra Volante, come se volesse controllare gli spostamenti dei poliziotti. In realtà cattura l'attenzione degli agenti, che fermano i due ragazzi e li controllano. Mattia P., 21 anni, di Pordenone, ha un sacchettino di plastica negli slip. Contiene 6,2 grammi di marijuana suddivisi in sette confezioni e 2,9 grammi di hascisc, pari a tre dosi. In tasca ha anche 70 euro che, secondo i poliziotti,...