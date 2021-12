Il Friuli Venezia Giulia è pronto a una nuova e importante accelerazione per quanto riguarda la somministrazione delle terze dosi del vaccino. E la decisione è legata a un andamento non troppo soddisfacente delle prenotazioni per quanto riguarda le categorie prioritarie, cioè insegnanti, forze dell'ordine e sanitari che da ieri sono soggetti all'obbligo di protezione con una finestra per l'adeguamento delle rispettive posizioni. Il risultato, che potenzialmente non è il massimo, è che molte persone che volevano prenotarsi come categorie non prioritarie ma semplicemente per aver superato i cinque mesi dalla seconda vaccinazione, ora non possono ancora avere un appuntamento oppure hanno trovato posto anche tra due mesi. Un fatto, questo, che potenzialmente espone proprio queste persone al rischio di veder diminuire ulteriormente la capacità protettiva delle prime due dosi senza il necessario rinforzo dato dalla terza. Ecco perché la Regione - e la conferma è arrivata ieri dal vicepresidente e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi - a breve annuncerà l'apertura di nuove finestre vaccinali per cercare di accelerare i tempi e per mantenersi in linea con la tabella di marcia imposta dalla gestione commissariale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA