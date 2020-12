SACILE

Qualche assembramento in viale Zancanaro e sui ponti del Livenza, quello dei Mori e della Vittoria all'uscita di Piazza del Popolo verso via Garibaldi, hanno sollevato qualche preoccupazione, subito rientrata, in occasione del mercato straordinario di ieri.

«In previsione di una massiccia partecipazione - spiega il sindaco, Carlo Spagnol -, in continuo contatto con le forze dell'ordine, avevamo concordato la presenza sul territorio per tutta la giornata di due pattuglie: una, dalle 6.30 alle 12.30, che si dedicasse interamente al controllo delle aree occupate dal mercato; e una nel pomeriggio, dalle 13 alle 20, per i controlli anti-Covid, con particolare attenzione ai pubblici esercizi, con i quali ci eravamo incontrati venerdì sera per chiarire alcuni contenuti dell'ultimo Dpcm. Preziosa è stata anche la presenza di alcuni volontari del Gruppo comunale di vigilanza, che ringrazio, con spostamenti continui nelle aree mercatali pronti a segnalare alla pattuglia della Polizia comunale comportamenti scorretti».

ZONE CRITICHE

I problemi principali si sono manifestati nel tratto di viale Zancanaro, in particolare per richiamare all'utilizzo della mascherina soprattutto al momento degli acquisti dalle bancarelle. Qualche assembramento si è verificato sui due ponti del Livenza, quello dei Mori e della Vittoria, data anche la ristrettezza della sede stradale, peraltro subito sciolti dal tempestivo intervento della pattuglia; più fluido, invece, il transito in Piazza del Popolo e in via Cavour.

«La difficoltà maggiore - spiegano i componenti della pattuglia - è stato riuscire a far rispettare le distanze soprattutto davanti alle bancarelle che hanno più di un operatore che serve la clientela, ma con garbo e cortesia ogni incomprensione è stata superata».

ESERCIZI PUBBLICI

I problemi maggiori ancora una volta si sono manifestati nel pomeriggio nei pubblici esercizi, con esercenti troppo accondiscendenti «che - hanno segnalato sui social diversi sacilesi indignati - per paura di perdere i cliente, non sono intervenuti su ciò che solo poche ore prima avevano loro raccomandato le forze dell'ordine, ma anche il neo presidente dell'Ascom mandamentale Carlo Lenarduzzi, che aveva fatto appello alla professionalità degli esercenti. Purtroppo l'aspetto economico ha prevalso su quello della salute».

Così, pur con qualche problema, peraltro risolto grazie al buon senso che anima queste giornate che portano al Natale, la giornata è proseguita avendo come protagonisti anche i bambini che, dopo un giro sulla giostra, si sono recati sotto la Loggia del Municipio per imbucare nell'apposita cassetta le letterine con i loro sogni sperando che Babbo Natale li esaudisca. A pochi metri di distanza, anche tanti adulti, qualcuno di nascosto, hanno affidato alla sfera luminosa le loro lettere che esprimono timori per un futuro incerto, speranze di un posto di lavoro, desideri perché si realizzi un sogno.

Michelangelo Scarabellotto

