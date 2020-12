Quello che ci prepariamo a festeggiare quest'anno sarà un Natale diverso da tutti gli altri in un'atmosfera resa un po' più fredda dall'emergenza purtroppo ancora in atto. A spiegare cosa sarà allestito è la Pro Loco Pordenone. «Purtroppo quest'anno abbiamo dovuto annullare il classico concerto natalizio, la cui organizzazione era già iniziata ad ottobre, e la tradizionale mostra dei presepi che quest'anno si sarebbe svolta presso il Museo Civico di Storia Naturale di Pordenone. Il consiglio ha deciso che bisogna reagire a questa emergenza e fare in modo di essere vicini ai nostri cittadini e regalare qualche emozione per far sentire l'atmosfera magica del Natale. Quindi abbiamo pensato di organizzare una mostra presepiale in formato ridotto con alcune opere nei nostri artigiani. Grazie al nostro presidente Gian Franco Tonus e al manager Andrea Malacart dell'associazione Sviluppo e Territorio' e grazie a una serie di realtà commerciali del centro di Pordenone, sarà realizzata una mostra di presepi esposti all'interno dei negozi del centro e delle zone limitrofe. Inoltre anche quest'anno la Pro Loco ha realizzato il calendario 2021 con all'interno una serie di cartoline del periodo 1915-1960 del collezionista Pierino Baviera' di Vigonovo di Fontafredda raffiguranti alcuni scorci di Pordenone di una volta, La pubblicazione del calendario è stata resa possibile grazie anche al contributo del Comune di Pordenone, di vari sponsor e i volontari del Servizio Civile a cui va il nostro ringraziamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

