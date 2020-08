ECCELLENZE

PORDENONE Una società di Pordenone brilla nel panorama della comunicazione aziendale e porta a casa un importante riconoscimento nazionale. La Stella premio della ventiquattresima edizione del Premio Mediastars (nella categoria Cartoon con il settimo episodio della serie Domenis Days realizzata per Domenis 1898) è andata quest'anno a Care, l'agenzia di comunicazione naoniana che rappresenta un'eccellenza nel territorio nell'ambito dei servizi avanzati alle imprese. Buone notizie per Care da Mediastars, il Premio tecnico della pubblicità. L'agenzia di comunicazione integrata di Pordenone, fondata da Marco Muran oltre due decenni fa, è felice di festeggiare come prima classificata nella Categoria Cartoon, Area Audio&Video, sezione Tecnica Audiovisiva.

Sul gradino più alto del podio il settimo episodio della serie DomenisDays, scritta, disegnata e animata da Care per Domenis 1898, brand di distillati e liquori di alta qualità. Protagonisti di questi divertenti ventisei secondi in stile cartoon, tre prodotti rigorosamente bio: Blueberry, liquore al mirtillo, Hazel, crema di nocciola, e Cocoa, crema di cacao e nocciola, nella mise-en-scène, spiritosamente soprannominati I Vegans, intenti a passeggiare nientemeno che a Central Park. Questa vittoria va ad arricchire un palmares di agenzia di cui fa parte anche la Special Star ricevuta alla precedente edizione di Mediastars per l'art direction del video corporate Made in Vimar, concepito, scritto e prodotto da Care per Vimar, azienda leader nella realizzazione di prodotti, sistemi e soluzioni per gestire l'energia elettrica, la sicurezza e la comunicazione. I creativi della pordenonese Care direttamente coinvolte nello spot in forma di cartoon premiato quest'anno sono: Paolo Parigi, direzione creativa e sceneggiatura, Antonio Cominotto, art direction, lo stesso Marco Muran che ne ha curato la regia, Alessandro Cipolat per l'animazione e Mattia Macuz per gli effetti speciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA