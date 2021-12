Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONFERMAPORDENONE Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano si conferma ai massimi livelli tra gli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie che riguardano l'universo femminile e più in generale quelle che riguardano in modo trasversale uomini e donne in ottica di genere.All'Istituto sono stati infatti assegnati dalla Fondazione Onda - l'Osservatorio nazionale sulla salute della...