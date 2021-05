Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN COMUNEPORDENONE Premi produttività per 166.267 euro, nel 2019, ai 463 dipendenti del Comune di Pordenone, con i 71.344 destinati alle 27 posizioni organizzative interamente distribuiti, mentre sono rimasti nel cassetto poco più di duemila euro della somma destinata ai dipendenti e 6.483 euro dei 54.266 stanziati per i sette dirigenti in servizio. Il sistema di valutazione è strettamente correlato agli obiettivi del Peg, tiene conto del...