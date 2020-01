PORDENONE Il 2020 di Premek Hi Tech si apre decisamente in positivo: l'azienda è stata nominata da Industry Platform 4 Fvg tra i primi 10 Fari manifatturieri in regione. Il progetto Fari manifatturieri è nato per individuare le realtà produttive del Friuli Venezia Giulia in grado di esercitare un ruolo guida nel processo di trasformazione digitale. Ha contribuito a far raggiungere questo risultato a Premek Hi Tech l'adozione del rivoluzionario sistema di interfaccia digitale. Quest'ultimo permette di organizzare la produzione e interagire in tempo reale con gli addetti ai reparti di lavorazione, a beneficio di un'operatività totalmente interconnessa e della possibilità di monitorare tutte le macchine in tempo reale rispetto a quantità da produrre e quantità versata, tempi e scostamenti rispetto al ciclo standard, eventuali fermi e loro cause, frequenza ed esito dei controlli qualità, efficienza produttiva. «Del riconoscimento Premek Hi Tech - si legge in una nota - farà tesoro, con l'auspicio che il suo percorso di digitalizzazione, iniziato oltre tre anni fa (prima del varo del Piano Nazionale Impresa 4.0 con relativi contributi e agevolazioni), possa arricchirsi presto di nuovi traguardi.

