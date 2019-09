Pranzo con incendio, bombola Gpl rischia di esplodere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È stato un pranzo domenicale con un finale poco piacevole, quello di ieri, per una famiglia pordenonese. Il tubo per alimentare un piano di cottura con una bombola di Gpl si è incendiato perché era troppo vicino alla fonte di calore e a causa del gas che usciva in pressione ha velocemente propagato le fiamme a un tavolino e a un armadio poco distanti. Tutto questo è accaduto alle 12.30 nel cortile di un'abitazione di via Fornace, in città, e ha reso rapidamente la condizione insostenibile per le tre persone che stavano pranzando. La prima...