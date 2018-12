CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POSTI IN MENOPORDENONE Rischia di essere un fine d'anno piuttosto amaro per un gran numero di lavoratori assunti dalle imprese del territorio con contratti a termine in scadenza. Il campanello d'allarme lo suona Unindustria Pordenone. L'associazione imprenditoriale mette in guardia sugli effetti negativi del decreto Dignità (approvato a luglio, ma entrato in vigore lo scorso 1. novembre): i lavoratori a rischio nel solo settore industriale potrebbero essere oltre 1.500. Si tratta di addetti i cui contratti a termine scadono il 31 dicembre e...