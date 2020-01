POSTE E PROTESTE

PORDENONE Per Poste Italiane nel Friuli occidentale il 2019 si è chiuso con complessive 54 assunzioni. Quaranta sono stati i portalettere che sono entrati in organico con un contratto a tempo indeterminato. Mentre 14 sono stati gli operatori assunti nella rete degli sportelli. Un numero di ingressi piuttosto significativo che però rischia di essere vanificato dall'elevato numero di dipendenti che hanno lasciato per la pensione. Diversi addetti hanno usufruito anche di Quota 100. E - stando alle previsioni del sindacato - per l'anno appena cominciato si prevede un vero e proprio esodo verso la pensione. Ed è proprio per questo che il sindacato ha già messo le mani avanti chiedendo alla direzione che per il 2020 venga previsto un congruo numero di assunzioni proprio al fine di evitare una pesante situazione negli organici. E se gli organici sono all'osso - come accaduto più volte nell'ultimo biennio - i disagi si ripercuotono immediatamente sugli utenti: continuano infatti - diverse le situazioni critiche nel mese di dicembre - le proteste per i ritardi nel recapito della corrispondenza sia nel quartieri di Pordenone che in altri centri della provincia.

«Il 2029 è stato l'anno in cui - sottolinea Gianfranco Parziale, segretario provinciale del postali Cisl - siamo riusciti a sottoscrivere un importante accordo con Poste sulle politiche attive del lavoro. In un anno, seppure in diversi step, sono stati 40 i portalettere che hanno ottenuto la trasformazione del proprio contratto a tempo indeterminato. Diciotto, tra questi, sono arrivati da altri territori e hanno scelto di lavorate a Pordenone anche con contratto part-time e nonostante qualche difficoltà nel trovare alloggio». Ma anche nel comparto di maggiore difficoltà, cioé la rete provinciale degli uffici è arrivato qualche primo segnale. «Sono arrivati i primi segnali - aggiunge il sindacalista della Slp Cisl - anche negli uffici postali dove sono arrivati complessivamente 14 nuovi operatori di sportello». Ma non manca la nota dolente dovuta all'alto numero - maggiore rispetto agli anni precedenti - di addetti che scappano in pensione usufruendo anche di Quota cento.

«Purtroppo i benefici di queste azioni - precisa Parziale - sono stati vanificati dalle molte uscite per pensionamenti e da una situazione già complessa. Il prossimo anno inoltre prevediamo un vero e proprio esodo, soprattutto dagli uffici postali. E pertanto abbiamo già rappresentato la necessità di ulteriori ingressi di personale anche nel 2020 per governare il necessario ricambio generazionale e garantire la gestione regolare dei servizi. Su questo fronte siamo fiduciosi poiché Pordenone è un territorio molto considerato da Poste Italiane». Un'affermazione che deriva anche dal fatto che il Friuli occidentale, nell'anno appena finito, non è stato interessato da chiusure di uffici o da tagli di turni pomeridiani negli sportelli. In alcuni piccoli Comuni sono stati installati diversi Atm (gli sportelli automatici) proprio per valorizzare i municipi più piccoli e le zone più periferiche. «Nonostante questo - conclude il sindacato - registriamo ancora qualche difficoltà nei servizi postali che, a nostro avviso, potrebbe essere risolta con un maggiore decentramento decisionale e una organizzazione del lavoro più adeguata alle esigenze reali del nostro territorio».

