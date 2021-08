Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE La tastiera, sì sa, a volte corre velocemente. E la pandemia, argomento sempre in testa a quelli che nel gergo social si chiamerebbero trend topic (argomenti di tendenza), ha accelerato lo scambio di opinioni sul web. Qualche volta, però, si rischia di finire in Tribunale, magari a causa di un post su Facebook scritto di getto ma potenzialmente dannoso per un'attività economica. Ci si aggiunga poi il tema caldo del green...